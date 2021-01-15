تراند اليوم : اللجنة العليا تضع كافة الترتيبات لانجاح نهائي بطولة بيبسي الرمضانية

مفاجآت عدة في حفل الاختتام على ستاد اليرموك

اللجنة العليا تضع كافة الترتيبات لإنجاح نهائي بطولة "ببسي" الرمضانية

غزة- أحمد المشهراوي:

صرح شادي محمود اليازجي عضو اللجنة العليا لبطولة "ببسي" الرمضانية لكرة القدم المقامة على ستاد اليرموك تحت الأضواء الكاشفة أن المباراة النهائية للبطولة التي ستقام مساء الجمعة سيسبقها حفل مميز وعدة مفاجآت، داعيا الجماهير الرياضية في قطاع غزة إلى حضور المباراة النهائية.

وذكر أنه سيتم دعوة العديد من الشخصيات الوطنية والرياضية لحضور المباراة النهائية والتي ستكون بمثابة احتفالية كبرى تتويجا لهذه البطولة الرائعة، مشيراً إلى اللجنة المنظمة للبطولة كان ينوي تقديم جائزة لأفضل جمهور إلا أن الحضور الجماهيري المكثف من مختلف الأندية صعّب المهمة، وشكر كافة جماهير الأندية التي كان لحضورها المميز الأثر الكبير في نجاح البطولة، مبيناً ضرورة استمرار هذه الجماهير الوفية في رسم الصورة الجميلة من خلال انضباطها والتزامها وتشجيعها المثالي

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من جهة ثانية اجتمعت اللجنة المنظمة بحضور محمود اليازجي رئيس مجلس ادارة الشركة وإسماعيل المصري رئيس اللجنة المنظمة وعبد السلام هنية رئيس اللجنة العليا واعضاء اللجنة، حيث ناقش المجتمعون الترتيبات اللازمة ووضع اللمسات الأخيرة للمباراة النهائية للبطولة لإخراجها في اجمل صورة ممكنة لكافة النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية تليق بمستوى البطولة التي حظيت بنجاح منقطع النظير.

وستشهد المباراة النهائية وحفل الختام مفاجآت كبيرة تُسعد الجميع على غرار البطولات الأوروبية الكبرى وسيتم تسليم الكؤوس والميداليات للفريقين البطل والوصيف فقط، وستحظى المباراة بحضور رسمي على أعلى مستوى وسيتم توجيه الدعوات رسميا لسعادة دولة رئيس الوزراء الدكتور اسماعيل هنية ومعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد المدهون ووزير الداخلية ورئيس بلدية غزة ومدير عام الشرطة ومدير عام هيئة الإسعاف والطوارئ، ورؤساء الاتحادات الرياضية ورؤساء الأندية.

كما أقرت اللجنة القيام بزيارة ناديي غزة الرياضي واتحاد الشجاعية والاجتماع مع رئيس وأعضاء مجالس إداراتها للتأكيد على اللحمة الوطنية و الأخوة ومكانة وعراقة الناديين و التعاون من الجميع لإنجاح المباراة وإيصالها لبر الأمان بصورة جميلة ترضي ذوق الجمهور الغفير المتابع لها، كما وطالبت اللجنة من كافة الزملاء الاعلاميين عدم التهويل واستخدام الالفاظ التحريضية والتعامل مع المباراة بكل روح رياضية عالية كونها لا تتعدي أي مباراة عادية برغم من حساسيتها ومكانتها لنهائي بطولة كبيرة أكثر من رائعة.

واعتمدت اللجنة البطاقة الصحفية الخاصة بدخول الإعلاميين للمباراة النهائية حيث سيتم تسليم كل مؤسسة إعلامية بطاقة صحفي واحدة وجاكت مصور واحدة وستوزع الخميس من الساعة 12 حتى 3 مساءً بمقر رابطة الصحافيين الرياضيين في اللجنة الاولمبية.

كما تم إقرار الحفل الختامي للبطولة في ديوان آل اليازجي لتكريم الاتحاد والشركة الراعية وشركاء التنظيم رابطة الصحافيين ومؤسسة عطاء والأندية المشاركة الحكام واللجان العاملة وكل المؤسسات الوطنية التي ساهمت في إنجاح البطولة وكذلك توزيع الجوائز المالية لأفضل تغطية صحفية وأفضل صورة صحفية لأصحاب المراكز الأولي لفعاليات بطولة بيبسي.

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