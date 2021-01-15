تراند اليوم : الأمر بالمعروف تمنع الفتيات فوق الـ12 سنة من اللعب في السعودية

الرياض - مشرق نيوز -

شددت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية "الشرطة الدينية"على مدن الألعاب الترفيهية بضرورة عدم السماح للفتيات البالغات من العمر أكثر من 12 عاما باللعب.

وذكرت تقارير صحفية أن الهيئة أكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات ، ملوحة بأنها ستكون "الفرصة الأخيرة لاصحاب مدن الالعاب ، وإلا سيتم إغلاقها، أو فرض غرامات مالية للمخالفين".

و اعترضت عائلات على منع بناتهم من اللعب واعتبروه "تقييداً للحرية".

وقالت أم سارة: "لوحظ قبل نحو شهرين، أن بعض المدن الترفيهية ترفض السماح للفتيات اللاتي تتجاوز أعمارهن 12 سنة باللعب. وكان الرفض قاطعاً من قبل العاملين فيها".

وتعد المملكة العربية السعودية البلد الوحيد في العالم الذي يمنع الفتيات من ممارسة الرياضة في المدارس الحكومية.

ولا توجد بنية تحتية رياضية ترعاها الدولة للنساء، حيث تقتصر الأبنية المخصصة والنوادي الرياضية والمضمارات والمدربون الخبراء والحكام على الرجال.