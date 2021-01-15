تراند اليوم : أردنية تشاجرت مع دجاجاتها فأصيبت بجلطة

عمان - مشرق نيوز -

أصيبت سيدة أردنية في الأربعينات من عمرها وتعيش وحيدة ، بجلطة خفيفة في القلب بعد عراك مع دجاجاتها المدللات وفق ما ذكره مقربون من السيدة لـصحيفة "السوسنة" الأردنية.

وذكروا أن السيدة اعتادت على إطعام دجاجاتها في كل صباح، حتى لاحظت في إحدى الأيام أن الدجاج لم يأكل العلف الذي رمته لها، فقامت بحبس الدجاجات داخل القن (الخم)، لاجبارها على الأكل لكنها لم تفعل.

وأضافوا، "بعد ذلك قامت السيدة بالصراخ طويلاً وضرب دجاجاتها والإمساك برؤوس الدجاج لإجبارها على الأكل من ذلك الطعام بدون جدوى !!".

ثم عادت المرأة الى داخل منزلها وهي ترتجف من الغضب وقد شعرت بضيق في النفس ليغمى عليها، فتم نقلها الى المستشفى، بناء على طلب من الطبيب الذي أكد إصابتها بجلطة خفيفة في القلب نتيجة الغضب الذي اعتراها.

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