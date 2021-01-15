تراند اليوم : رد الحقيبة فكانت هديته الزواج

تعز - وكالات - مشرق نيوز -

عثر شاب على حقيبة يد نسائية باهظة المحتوى فقدتها فتاة في متنزه بمدينة عدن، وحين أعادها الى صاحبتها فوجئ بمكافأة لم تخطر له على بال، حيث بادر والد الفتاة بتزويجها له جزاء أمانته النادرة!

وكانت الفتاة البالغة 25 عاماً قد فقدت حقيبتها في زحام المتنزه الذي كانت تقضي فيه وقتاً ممتعاً في إجازة العيد

وذكر وسيم العديني مشرف الحديثة«أن الشاب وهيب عبدا لخالق ناصر (35 عاماً) من أبناء تعز عثر على حقيبة جلدية تحتوي على مصوغات ذهبية ونقود في ساحة ملاهي الأطفال بعد ساعات من ابلاغ والد الفتاة منصور العبسي (75 عاماً) عن فقدان حقيبة ابنته».

وأضاف ان الشاب حصل من والد الفتاة على مكافأة لم يكن يتوقعها، حيث أعلن الأخير خطوبته على ابنته العشرينية داخل ملاهي الأطفال».

وقال شهود عيان ان «الاب اعتبر خطبة ابنته للشاب مكافأة له على أمانته، اضافة الى ان ابنته أعجبت بشهامته كما ان الشاب وافق ان تكون المكافأة زواجه بالفتاة».

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