تراند اليوم : تردد قناة atv التركية الناقلة مسلسل قيامة عثمان في كل اربعاء

قناة atv التركية مسلسل قيامة عثمان في كل اربعاء تبث قناة ATV مسلسل قيامة عثمان في بث مباشر ، حيث يبحث الالاف حول العالم في هذه الاوقات عن تردد قناة ATV التركية لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان، منشئ الدولة العثمانية.

نوفر لكم تردد قناة أي تي في ATV التركية الحديث حيث يمكنكم الآن متابعي المسلسلات التركية ومسلسل المؤسس عثمان الحلقة الأولى استقبال تردد قناة أي تي في ATV على الأقمار الصناعية المختلفة بدون أي انقطاع من خلال الترددات التالية:

تردد قناة ATV على القمر الصناعي تركسات

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تردد القناة: 11628.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

المدار: 42.0°E.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة ATV على القمر الصناعي أستر

تردد القناة: 12692_ 11243.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

معدل الترميز: 27500.

ومن الجدير ذكره أنه قد ظهر الإعلان الترويجي الخاص بمسلسل المؤسس عثمان الحلقة الأولى،وفيه يظهر القائد وهو داخل خيمته وصوت جده السلطان سليمان شاه ينصحه بالعدل وعدم الظلم وأن يكون ناصراً للمظلومين، ويقوم بدور البطولة الممثل التركي بوراك أوزجفيت.

تعتبر قناة أي تي ATV في التركية اضبط تردد قناة قناة atv التركية،يعرض مسلسل المؤسس عثمان على على قناة atv التركية المختصة في نقل المسلسلات التركية المميزة على قناة atv التركية المخصصة لعرض مسلسل المؤسس عثمان واحدة من أبرز القنوات التركية تردد قناة atv التركية الجديد 2019،يتساءل عشاق المسلسلات التركية عن التردد الجديد لقناة atv التركية والتي من المقرر أن تنقل المسلسل التركي الجديد المؤسس عثمان

تردد قناة ATV التركية على نايل سات

اضبط تردد قناة قناة atv التركية، قناة atv التركية واحدة من أبرز القنوات التركية التي تعرض المسلسلات التركية المميزة والتي لها جمهور كبير في تركيا والوطن العربي الذي يتابع المسلسلات التركية، وتسعى قناة atv التركية إلى تقديم أفضل البرامج والمسلسلات والخدمات التلفزيونية والإعلانية لتتمكن هذه القناة من صنع قاعدة شعبية في تركيا .

تردد قناة atv التركية على النايل سات 2019 :-

معدل الترميز: 27500

التردد: 10796

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الريسيفر: ATV.

وتسعى الدراما التركية إلى أن توجد طريقها بين الدراما الشهيرة في العالم، وقد حققت نجاحات باهرة، واستطاعت أن يكون لها مكانة كبيرة بالمسلسلات والأفلام التي تنتجها وتبثها بين الحين والآخر، ومن بين هذه الأعمال المتممة لعمل قيامة أرطغرل العمل الذي تلاه وهو المؤسس عثمان، والأحداث التي تناولها هذا العمل من تأسيس الدولة العثمانية.

قصة مسلسل المؤسس عثمان

أنتجت هذا المسلسل مؤسسة بوزداغ التركية ويعتبر الممثل بوراك هو بطل هذا المسلسل، وقصة هذا العمل أنه من الأعمال التي تحاكي نشأة الدولة العثمانية والبعد التاريخي الكامل لهذه الدولة، وانتقالها من البدايات إلى التقدم، والعقبات التي واجهتها وخصومها وأعدائها فقي إطار تشويقي كبير.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة دعوة

يمكن وضع التردد الخاص بقناة الدعوة التي قيل في بداية بث المسلسل أنه سيعرض عليها، قبل أن يهر أن الأمر غير صحيح، وإليكم تردد قناة الدعوة:

القمر; نايل سات.

التردد ومعدل الترميز :12687 أفقي 27500.

3/4.

لكن يمكن أن تشاهدوا بث المسلسل الساعة الثامنة مساء على قناة اليرموك الأردنية على تردد 11678 رأسي بتقنية HD.