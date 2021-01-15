تراند اليوم : فيديو الصيداوي ..HD فيديو سامر صيداوي المسيء كامل بدون حذف

فيديو سامر الصيداوي المسيء يواصل اثارة الجدل في الشارع اللبناني عقب تلفظ المدعو سامر صيداوي ألفاظ مشينة بحق الشيعة وقذف الزهراء، مما أثار غضباً كبيراً، حيث تداول ناشطون فيديو سامر صيداوي على نطاق واسع مما دفع بصاحبه بالخروج بفيدو أخر والادعاء بأنه كان سكراناً وقت نشر المقطع الأول .

حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو سامي الصيداوي والذي سب فيه المقامات الدينية المنتسبة للشيعة في لبنان مما أثار غضباً واسعاً في الشارع اللبناني ، وترك استنكارات كبيرة في الاوساط الشعبية والرسمية.

أما في التفاصيل، فالشاب يدعى سامر صيداوي، وهو من منطقة الميناء في طرابلس، ويعيش في اليونان.

وبعد أن انتشر تسجيل الفيديو المسيء، انتشرت صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقة بمعلومات عنه.

أعلن سامر الصيداوي في فيديو جديد اعتذاره عمّا بدر منه، مؤكداً أنّ التسجيل هو على خلفية سجال شخصي مع أحد الأشخاص، وأنّه لم يهدف إلى تعميمه وإنّما فقط أرسله إلى الشخص الذي اختلف معه.

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وأوضح الصيداوي أنّ لديه وضعاً صحّياً معيناً، وأنّه تعرّض للاستفزاز وللشتم أيضاً، لافتاً إلى أنّ التسجيل - الذي يعتذر عنه- كان ردّة فعل.