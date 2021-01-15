تراند اليوم : عراقي يقتل نفسه تنفيذاً لطلب الإمام "الحسين" في المنام

بغداد/ الخليج 365

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يمسك بسلاح رشاش في كربلاء بالعراق ويستعد لإطلاق النار على نفسه.

ووفقاً لما ذكره ناشر الفيديو وهو الداعية العراقي فالح الشبلي، فإن الشخص الذي كان يمسك بالسلاح، وقال أمام المتجمهرين: "رأيت الإمام الحسين ـ رضي الله عنه ـ في المنام وقال لي: اضرب نفسك (3) طلقات نارية وسوف أنجيك من الموت".

وبالفعل قام الرجل بوضع مقدمة الرشاش في بطنه، وثبته في الأرض ثم أطلق النار على نفسه وسقط على ظهره.

وذكر ناشر الفيديو أن الرجل توفي قبل أن ينقل للمستشفى.

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