تراند اليوم : شاهد- صيحات غير مألوفة في أسبوع الموضة بنيويورك

نيويورك/ الخليج 365

حمل أسبوع الموضة في نيويورك صيحات غريبة وخارجة عن المألوف، وفي أسبوع الموضة لأزياء ربيع وصيف 2020 شاهدنا العديد من الصيحات التي استدعتنا للتوقف عندها قليلاً، فمنها ما حمل رسائل إيجابية، ومنها ما كان مجرد ضجة:

عارضة أزياء حامل!

آشلي غراهام

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من بين الأمور الغريبة التي شهدناها خلال أسبوع الموضة في نيويورك وتحديداً في عرض أزياء علامة تومي هيلفيغر، حضور عارضة الأزياء آشلي غراهام وظهورها على ممشى العرض ببطنها الكبيرة، ويأتي الهدف من وراء هذه الخطوة لمحاولة العلامة تمثيل جميع النساء، وليس التركيز فقط على النحيلات منهن، كما أشاد كثيرون بالخطوة التي عملت عليها تومي هيلفيغر وحصدت أصداء عالمية واسعة النطاق.

عارضة Plus size:

عارضة الأزياء تيس هوليداي

منذ نحو عامين بدأت العديد من العلامات التجارية بالاتجاه لضم عارضات أزياء بدينات أو كما يُطلق عليهن Plus size، وقد استعانت علامة Chromat بعارضة الأزياء البريطانية تيس هوليداي التي تعتبر أسمن عارضة أزياء في العالم، حيث يبلغ مقاسها (حسب القياسات البريطانية) 26، وتزن حوالي 133 كغ، تقول «تيس» عن ما تفعله «ليس هُناك طريقة واحدة لتكوني امرأة، أو طريقة واحدة لتكوني جميلة.. كل امرأة تستحق مكاناً».

وقد ظهرت هوليداي بفستان أبيض كُتب عليه Sample size.

إكسسوارات غريبة!

أكسسوارات علامة Area بكل لغات العالم

من بين الصيحات الغريبة التي شهدناها في أسبوع الموضة في نيويورك، صيحات الإكسسوارت غريبة التصميم، سلاسل علامة Area التي حملت كلمة «منطقة» بكل اللغات، ولم تكتفِ العلامة بهذه الإكسسوارات، بل زينت وجوه العارضات بأكسسوارات لامعة مختلفة الأشكال.

صيحات جمالية غير مألوفة:

شعر بألوان غريبة ومكياج أقرب للأشكال الهندسية في عرض أزياء جيريمي سكوت

دائماً ما يحرص خبراء التجميل في أسابيع الموضة على ابتكار صيحات جمالية منها ما تصبح موضة، ومنها ما تكون مجرد فرقعة إعلامية، ومن بينها صيحات جيريمي سكوت بالشعر الملون المستعار، ومكياج العيون الأقرب للأشكال الهندسية!