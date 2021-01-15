تراند اليوم : فضيحة عفاري ،،، شاهد فيديو فضيحة عفاري لمشاهير السوشيال ميديا

لا تزال عمليات البحث المتواصل حول افضيحة عفاري بشكل مهول عبر محركات جوجل ، خصوصا بعد انتشار فيديو فضيحة عفاري بعد ساعات من انتشار فيديو فضيحة ميثاء محمد ومشاعل الشحي على ذات المنصات التي اصبح الحدث فيها يتصدر التريند.

واوضح بعض النشطاء ان يوم الخميس يعتبر يوما لنشر فضائح مشاهير السوشيال ميديا كان منهم ميثة محمد وخليفة المعمري وايمان الفلامرزي وعنود ميم وديزاين وعفراء "عفاري"، وجميعهم من الاوساط المعروفة على مواقع التواصل ولديهم ملايين المتابعين وان تزامن نشر فضائحهم سويه يمكن ان يعتبر هجمة ممنهجة ولكن لم يعرف مصدرها بعد.

ونشر ناشط مقطع فيديو قال فيه : "من ساعات طلعت علينا فضائح بنات إماراتيات"، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لذلك هو قيامهن بنشر صورهن من خلال مواقع التواصل ما يدفع الجميع للحديث عنهن بهذا الشكل الحالي.

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وتصدرت نتائج البحث عن المقاطع المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واشار مصدر مقرب الى ان تلك المقاطع قد تم تصويرها من قبل صديقات مقربات جدا، وانهن ربما يقفن خلف تسريبها، ولازال حتى هذه اللحظة البحث مستمرا عن فيديو فضيحة عفراء " عفاري".