تراند اليوم : تحطم سيارة حارس جنوى الـ"فيراري" بحادث مروري

وكالات/ الخليج 365/

لم ينجح عامل مغسلة سيارات بإيصال سيارة حارس مرمى نادي جنوى الإيطالي فيديريكو ماركيتي، سليمة بعدما تعرضت لأضرار جسمية إثر حادث مروري.

وحسب ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أراد ماركيتي غسل وتنظيف سيارته الفارهة التي من نوع "فيراري 812 Superfast" ويبلغ ثمنها نحو 300 ألف جنيه إسترليني أثناء تواجده بتدريبات فريقه.

ولكن عامل "مغسلة السيارات" التي قامت بتنظيف سيارة الفيراري فشل في إيصالها إلى مقر تدريبات جنوى بعد غسلها، حيث اصطدم أثناء قيادته بأحد الحواجز الواقعة على جانب الطريق، كما اصطدم بخمس سيارات كانت متوقفة في المكان.

وتابعت الصحيفة، أنه لحسن الحظ خرج السائق من السيارة دون أن يصاب بأذى، لكن ماركيتي كان غاضبا بشأن تحطم سيارته الحمراء الفاخرة.

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وبعد الحادثة، نشر ماركيتي عبر حسابه في "إنستغرام" صورة له مبتسما، وأرفقها بالقول: "أنا آسف جدا لما حدث. الحمد لله لم يصب أحد بأذى، وهذا هو أهم شيء".