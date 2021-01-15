تراند اليوم : لقاحات فيروس الورم الحليمى البشرى تخفض معدلات الإصابة به الصحة والتغذية

كشفت أحدث الدراسات العلمية الأمريكية أن تطعيم الفتيات الأمريكيات التى تتراوح أعمارهن ما بين 14 و19 عاما ضد فيروس الورم الحليمى البشرى الناتج عن العلاقات الجنسية أسهم فى خفض عدد المصابات بنسبة 64% والتى كانت 5ر11% فى الفترة من 2004 – 2006 و3ر4% فى الفترة من 2009 – 2012 علما بأن اللقاح كان متواجدا منذ 2006.

كما انخفضت الإصابة بهذا الفيروس بنسبة 34% لدى الفتيات اللاتى تتراوح أعمارهن ما بين 20 و24 عاما.

وأكد الخبراء أن هذه النتائج الإيجابية للقاح جاءت بعد أن شملت التغطية بهذا اللقاح 40% من الشابات الأمريكيات.