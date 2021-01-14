تراند اليوم : من هو الفنان المصري الثالث الذي انضم للعمل بقناة الإخوان ؟

وكالات/ المشرق

بعد الفنان محمد شومان والفنان هشام عبدالله، انضم الفنان المصري هشام عبدالحميد لفريق العمل بقناة "الشرق" الإخوانية التي تبث من تركيا ويترأسها أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة والمعارض المصري البارز.

وقال أيمن نور، رئيس القناة، إن عبد الحميد انضم للقناة رسميا من أجل تقديم برنامج عن السينما، وهو المجال الذي تخصص فيه دارسا ومعيدا وفنانا، ولن تكون له علاقة بالسياسة، وسيتم بثه في رمضان القادم، نافيا أن يكون الفنان منتميا للإخوان.

وأضاف نور في تصريحات صحافية نقلتها عنه وسائل الإعلام المصرية من اسطنبول أن المفاوضات مع الفنان هشام عبدالحميد كانت صعبة وشاقة لتخوفه من أن يسبب عمله في القناة مشاكل له، أو يتم تصنيفه ضمن الإخوان، وتمت طمأنته من هذا الأمر عن طريق محمد شومان وهشام عبدالله والشاعر د. صلاح عبدالله الذي كان عضوا في لجنة الخمسين ويقدم برنامجا في القناة، وكذلك البرامج التي يقدمها شباب 6 أبريل وغد الثورة والدستور والوسط والبناء والتنمية والسلفيين والمستقلين.

وهشام عبدالحميد من مواليد 3 أكتوبر 1962 في القاهرة، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم عمل معيدا في قسم التمثيل، ولم يستكمل العمل في سلك التدريس، حيث تفرغ للسينما بعد أن أسند إليه المخرج حسام الدين مصطفى دور البطولة في فيلم "غرام الأفاعي".

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وقدم عبدالحميد العديد من الأفلام والمسلسلات، منها "أولاد عزام" و"معالي الوزير" و"نور الصباح" و"أوان الورد" و"قليل من الحب كثير من العنف" و"المهمة"، وكانت آخر أعماله الفنية التي شارك بها في عام 2011 هو مسلسل "بالشمع الأحمر".