تراند اليوم : طبق ريش لحم الضأن

ريش لحم الضأن- طريقة عمل ريش لحم الضأنمقدمة من مطبخ طبق اليوم بالصور . تمتعي بتحضير اطباق رئيسية لاتينية طيبة المذاق باسلوب الشيف طارق ابراهيم - قناة فتافيت.



طبق يجمع العائلة على البحر أو في الحدائق

المكونات

1 ملعقة كبيرة أوراق إكليل الجبل، مقطع إلى قطع صغيرة

1 ملعقة كبيرة بقدونس عريض الأوراق، مقطع إلى قطع صغيرة

3 ملعقة صغيرة زعتر طازج

3 فص ثوم

1 ملعقة كبيرة زيت

1 حبة ليمون، معصور، والقشرة مبشورة ناعماً

2 قطعة ريش لحم الضأن (كل منها 8-10 ريش)

سلطة الكينوا

1 كوب كينوا، مطبوخة

½1 كوب طماطم كرزية حمراء وصفراء، مقطعة إلى أنصاف

1 علبة فاصوليا حمراء، مصفاة ومغسولة

½ كوب فاصوليا خضراء، مطبوخة

5 حبة بصل أخضر، مقطع إلى قطع صغيرة

¼ كوب كزبرة خضراء طازجة، مقطعة

ملح وفلفل أسود مطحون، حسب الرغبة

التتبيلة

¼ كوب زيت الزيتون البكر الممتاز

1 حبة ليمون أخضر، معصور

1 ملعقة كبيرة خل الأرز

2 ملعقة صغيرة بذور الكمون

½ ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الأحمر

طريقة التحضير