تراند اليوم : طبق ريش لحم الضأن

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ريش لحم الضأن- طريقة عمل ريش لحم الضأنمقدمة من مطبخ طبق اليوم بالصور . تمتعي بتحضير اطباق رئيسية لاتينية طيبة المذاق باسلوب الشيف طارق ابراهيم - قناة فتافيت.
المكونات
1 ملعقة كبيرة أوراق إكليل الجبل، مقطع إلى قطع صغيرة
1 ملعقة كبيرة بقدونس عريض الأوراق، مقطع إلى قطع صغيرة
3 ملعقة صغيرة زعتر طازج
3 فص ثوم
1 ملعقة كبيرة زيت
1 حبة ليمون، معصور، والقشرة مبشورة ناعماً
2 قطعة ريش لحم الضأن (كل منها 8-10 ريش)
سلطة الكينوا
1 كوب كينوا، مطبوخة
½1 كوب طماطم كرزية حمراء وصفراء، مقطعة إلى أنصاف
1 علبة فاصوليا حمراء، مصفاة ومغسولة
½ كوب فاصوليا خضراء، مطبوخة
5 حبة بصل أخضر، مقطع إلى قطع صغيرة
¼ كوب كزبرة خضراء طازجة، مقطعة
ملح وفلفل أسود مطحون، حسب الرغبة
التتبيلة
¼ كوب زيت الزيتون البكر الممتاز
1 حبة ليمون أخضر، معصور
1 ملعقة كبيرة خل الأرز
2 ملعقة صغيرة بذور الكمون
½ ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الأحمر
طريقة التحضير
- يُسخن الجزء غير المباشر من المشواة إلى درجة حرارة عالية.
- تُخلط الأعشاب والثوم والزيت وبشر وعصير الليمون في وعاء كبير. يُتبل الخليط جيداً بالملح والفلفل وتُضاف ريش الضأن. يُغطى الخليط ويُترك ليُتبل لمدة ساعة واحدة.
- توضع الريش في منتصف المشواة، وتُخفض درجة الحرارة بعد مرور 10 دقائق. تُطهى الريش لمدة من 15 إلى 20 دقيقة. تُرفع وتُترك لترتاح لمدة 10 دقائق قبل التقطيع. تُقدم مع السلطة.
لإعداد سلطة الكينوا
- يُخفق زيت الزيتون والخل وعصير الليمون الأخضر والكمون والملح والفلفل الأحمر في وعاء، ويُخلطوا جيداً.
- تُخلط الكينوا المطبوخة والطماطم والفاصوليا الخضراء والفاصوليا السوداء والبصل الأخضر معاً في وعاء آخر. تُصب التتبيلة على خليط الكينوا وتُقلب حتى يتغلف الخليط بها.
- تُضاف وتُخلط الكزبرة الخضراء وتُتبل السلطة بالملح والفلفل الأسود.