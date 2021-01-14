تراند اليوم : الحكم على فضل شاكر بالسجن 5 سنوات

بيروت - مشرق نيوز

قضت المحكمة العسكرية اللبنانية، يوم الجمعة، على فضل شاكر، بالسجن 5 سنوات وتجريده من حقوقه المدنية، على خلفية اشتراكه في الاعتداء على الجيش اللبناني في منطقة عبرا بمدينة صيدا، التي نفذها أحمد الأسير ومجموعاته المسلحة.

وقالت مصادر لبنانية إن المحكمة العسكرية قضت بوجوب تنفيذ مذكرة "إلقاء القبض" بحق فضل عبد الرحمن شمندر، المعروف بـ "فضل شاكر"، في قضية إجراء مقابلة صحفية تهدف إلى تعكير صلات لبنان بإحدى الدول العربية، وإثارة النزاعات الطائفية، إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 500 ألف ليرة لبنانية.

ورد الفنان اللبناني المعتزل فضل شاكر في موقعه على تويتر على قرار المحكمة "اليوم حكمت بالسجن 5 سنوات من المحكمة العسكرية بتهمة التهجم على دولة شقيقة، هى الدولة نفسها التى أرسل رئيسها ومدير استخباراتها بدليل قاطع وبرهان ساطع، عميلا يحمل الهوية اللبنانية لتفجير لبنان، وهى المحكمة نفسها التي اكتفت بسجن ذاك المخبر، الذى كان يريد تأجيج الفتنة بالتخريب والإرهاب فعلا لا قولا، أقل من أربع سنوات، هى العدالة نفسها التي أرعبت طفلا فى السادسة من عمره بعد تشابه الأسماء، وهى التي تركت مجرما لقاء 100 ألف دولار..عن أي عدالة تتكلمون؟".