تراند اليوم : دراسة: الجزر يخفض مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 60%

توصلت دراسة طبية جديدة إلى أن تناول الجزر يساعد بصورة كبيرة فى تنظيم وخفض فرص الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 60 %.

وأوضحت نتائج الدراسة المتوصل إليها أن النساء اللاتى لديهن مستويات مرتفعة من الفيتامينات خاصة فئة "الكاروتينويدات"، والمتواجدة فى الخضراوات مثل السبانخ والفلفل الأحمر، يتمتعن بفرص أقل للإصابة بسرطان الثدى بأنواعه. وقال الباحث ريتشارد بركس المشرف على تطوير أبحاث السرطان، إنه قد عرف منذ زمن طويل أن اتباع نظام غذائى صحى، يحتوى على كميات وفيرة من الجزر يساعد فى خفض مخاطر الإصابة بسرطان الثدى، لأنه يساعد على الحفاظ على وزن صحى.

وأشار الباحثون إلى أنه فى حين من المهم حقا تناول الخضراوات كجزء من نظام غذائى متوازن، مشددين على الدور الفعال للجزر فى تقليل فرص الإصابة بالأمراض الخطيرة وسرطان الثدي بصفة خاصة مع اتباع نظام غذائي صحي، فضلا عن الحرص على التمتع بوزن معتدل.