تراند اليوم : الأسبرين آمن قبل إجراء جراحة القلب

أفادت دراسة أسترالية حديثة بأنه يمكن لمرضى جراحات القلب تناول الأسبرين بأمان باستمرار حتى يوم إجراء العملية.

وقال رئيس فريق البحث وطبيب التخدير البروفيسور "بول مايلز بجامعة "موناش" بمدينة ملبورن الأسترالية ، إنه ببساطة يمكن لمرضى جراحات الشرايين التاجية تناول الأسبرين.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "أيه بي سي" أنه عادة ما يطلب من المرضى وقف استخدام مسكن الأسبرين الذي يمنع تجلط الدم من خمسة إلى سبعة أيام قبل الخضوع للجراحة لتجنب خطر حدوث نزيف حاد.

وتعتبر نتائج هذه الدراسة، التي نشرت في الدورية الطبية "نيو انجلاند جورنال أوف ميدسين" الأمريكية، مهمة لأكثر من نصف مليون أسترالي يعانون من مرض الشريان التاجي ويتناولون الأسبرين يوميا لمنع حدوث أزمة أو سكتة قلبية.

وأوضح الدكتور مايلز أنه بينما يواصل بعض المرضى تناول الأسبرين حتى قبل إجراء الجراحة، يتوقف البعض الآخر، بناء على مشورة طبية، عن تناول الأسبرين بسبب القلق من أنه ربما يزيد النزيف الجراحي.

وأجريت الدراسة على مدى عشر سنوات وشارك فيها ما يزيد على ألفي مريض في 21 مستشفى عبر أنحاء قارات أربع. وتم تمويلها بمنحة تبلغ 5ر3 مليون دولار أمريكي من المجلس الوطني للصحة والأبحاث الطبية والكلية الاسترالية والنيوزيلندية لأطباء التخدير.