تراند اليوم : أربعة أطباء غزيّون يتدربون في برنامج الاختصاص المعتمد في المقاصد

غزة / الخليج 365

يواصل ثلاثة أطباء وطبيبة من قطاع غزة تدريبهم في مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في اختصاصات مختلفة، بدعم مقدم من مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين البريطانية (ماب)، حيث بدأ الاطباء الأربعة تدريبهم في اختصاصات الباطني والأطفال وجراحة العظام وجراحة الأعصاب، فيما تستمر فترة التدريب لفترات تتراوح بين 4-6 سنوات.

وقالت فكر شلتوت مديرة مكتب المؤسسة في غزة، إن منحة التدريب تنفذ وفق وثيقة تفاهم مع مستشفى المقاصد، وتستهدف الأطباء الذين يعملون في القطاع الصحي الحكومي أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني، بحيث يتم اختيارهم بعد تخطيهم امتحان نظري ومقابلة، إضافة إلى الرجوع إلى علامات الثانوية العامة والجامعة، وهي ذات المعايير التي تعتمدها مستشفى المقاصد في برنامج التخصص.

وأضافت شلتوت: "مؤسسة ماب قدمت المنحة لأطباء قطاع غزة نظرا لقلة عدد الأطباء المتخصصين في المجالات المختلفة، وذلك بسبب الحصار المستمر على القطاع وإغلاق المعابر، إضافة إلى ضعف الإمكانيات المادية في أغلب الأحيان، حيث تغطي المنحة سنويا ما مقداره 25 ألف دولار لكل طبيب"، وأشارت إلى أن المجالات الطبية التي سيختص بها الأطباء المتدربون هي اختصاصات ضرورية، وتخدم برامج وزارة الصحة في قطاع غزة حيث ستدعمها بالكوادر والكفاءات والخبرات، وستعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى هناك.

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وعن سبب اختيار مشفى المقاصد لاحتضان المتدربين، قالت شلتوت: "اخترنا المقاصد لكونه مشفى وطنيا يقع في مدينة القدس، ولا يحتاج الوصول إليه لتخطي المعابر الحدودية، إضافة إلى انعدام الحواجز اللغوية التي قد تواجه المتدرب في المشافي الأجنبية، إلى جانب كون برنامج التخصص الذي تقدمه المقاصد هو برنامج معترف فيه عالميا، ويضاهي أي برنامج في أي مستشفى دولي، بسبب الخبرة الطويلة لدى الأطباء فيه وتنوع التخصصات، كما يتيح للمتدربين سهولة التقدم لامتحان البورد الفلسطيني.

بدوره، ثمن الدكتور رفيق الحسيني مدير عام المستشفى الجهد الذي تبذله مؤسسة ماب المختصة في تقديم الدعم الطبي والصحي للفلسطينيين في الوطن أو في مخيمات اللجوء، مؤكدا على أهمية المنح والتغطية المالية التي توفرها للأطباء الغزيين أثناء استكمال اختصاصاتهم في مستشفى المقاصد.

ووقع المتدربين على تعهد يلتزمون بموجبه بالعمل في مشافي غزة الحكومية بعد استكمالهم التدريب في المقاصد، وذلك لفترة زمنية توازي مدة التدريب، كما تشرف مؤسسة ماب على المتدربين أثناء وجودهم بالمستشفى بشكل مباشر.

بدوره عبر محمود أبو عيطة أحد المتدربين في قسم جراحة العظام عن امتنانه لدعم مؤسسة ماب، إضافة إلى دعم مستشفى المقاصد في سنوات التدريب، وقال: "مواصلة توفير مثل هذه المنح هو أمر بالغ في الاهمية للأطباء لا سيما من قطاع غزة، كما تتوفر لنا في مستشفى المقاصد فرصة معاينة حالات نادرة، والمشاركة في عمليات نوعية متعددة".

وفي ذات السياق، قال الحسيني أنه وبالإضافة إلى المتدربين الأربعة، فإن المقاصد تشرف على تدريب ستة اطباء آخرين منذ شهر تشرين الأول 2014، ويتم تغطية تكاليف تدريب أربعة منهم من قبل أفراد متبرعين، فيما يوفر بنك فلسطين تكاليف الخامس، وتغطي المقاصد تكاليف تدريب الأخير، موضحا أن التكلفة السنوية للأطباء العشرة تصل إلى 250 ألف دولار، بحيث يصل مجموع كلفة التدريب الكاملة 1.200.000 دولار.

ولفت الحسيني إلى أهمية الاستمرار في تقديم منح التدريب لصالح الأطباء في مستشفى المقاصد، والذي يعد المستشفى التعليمي الأول على مستوى الوطن، ويقوم بتخريج ما يقارب 25 طبيب اختصاصي سنوياً. انتهى