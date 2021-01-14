منوعات

تراند اليوم : إسرائيل تهدّد الفنانة وعارضة الازياء الفلسطينية الاصل جيجي حديد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

بيروت / مشرق نيوز

 ثمانية أسابيع كاملة مرّت على صورة أشهر عارضة أزياء في العالم حالياً جيجي حديد، التي رفعتها على حسابها الخاص على “إنستغرام”. في الصورة مجموعة من الأيدي وعليها رسوم بالحنّاء.

ورفعتها حديد معلقة أنها أمضت أمسية جميلة مع أصدقاء وأقارب الطفولة. وفي نهاية تعليقها على الصورة كتبت:”وقبل أن تبدأوا بالحديث عن الاستيلاء الثقافيّ في التّعليقات، انظروا إلى اسم عائلتي، حديد. نصف فلسطينيّةٍ وفخورةٌ بذلك”.

وهو ما أدى إلى حملة قادها الإسرائيليون ضدّ حديد التي بقيت مصرة على الاحتفاظ بالصورة وتعليقها عليها، رغم تلقيها بعض التهديدات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا