تراند اليوم : إسرائيل تهدّد الفنانة وعارضة الازياء الفلسطينية الاصل جيجي حديد

بيروت / مشرق نيوز

ثمانية أسابيع كاملة مرّت على صورة أشهر عارضة أزياء في العالم حالياً جيجي حديد، التي رفعتها على حسابها الخاص على “إنستغرام”. في الصورة مجموعة من الأيدي وعليها رسوم بالحنّاء.

ورفعتها حديد معلقة أنها أمضت أمسية جميلة مع أصدقاء وأقارب الطفولة. وفي نهاية تعليقها على الصورة كتبت:”وقبل أن تبدأوا بالحديث عن الاستيلاء الثقافيّ في التّعليقات، انظروا إلى اسم عائلتي، حديد. نصف فلسطينيّةٍ وفخورةٌ بذلك”.

وهو ما أدى إلى حملة قادها الإسرائيليون ضدّ حديد التي بقيت مصرة على الاحتفاظ بالصورة وتعليقها عليها، رغم تلقيها بعض التهديدات.