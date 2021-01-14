تراند اليوم : رابط ربط كرت الباص بكود hes

رابط ربط كرت الباص بكود hes رابط ربط كرت الباص بكود hes اسطنبول سيتوقف كرت مواصلات إسطنبول بتاريخ 15 الشهر المقبل في حال لم يتم ربطه بكود HES،وأصدرت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء الفائت، تعميماً حول ضرورة إظهار كود HES في وسائل النقل العام الداخلي وأماكن ومرافق السكن في الولايات التركية.

ولن يستطيع أي شخص بعد 17 من تشرين الأول ركوب وسائل النقل العام بدون إظهار الكود تعرف على، رابط التأكد من وصول مساعدة 1000 ليرة من ptt.

خطوات تفعيل كود HES ببطاقة النقل العام:

بداية على الشخص استصدار كود HES من حسابه الشخصي في E- Davlet، ثم عليه الدخول إلى الرابط التالي من هنا

في الرابط ثلاث خانات:

في الأول يجب إدخال كود HES. في الخانة الثانية يجب إدخال الرقم الوطني “رقم التي جي”. أما في الفراغ الثالث والأخير يجب وضع رقم بطاقة الحافلة “كرت مواصلات اسطنبول”. ومن ثم ضغط زر الموافقة على التوضيح الوارد بعد الفراغات الثلاث. الخطوة الأخيرة في عملية الدمج ضغط زر tamam.

تعميم لن يستطيع أي شخص بعد 17 من تشرين الأول ركوب وسائل النقل العام بدون إظهار الكود HES.

وكانت وزارة الداخلية التركية أوضحت في وقت سابق أنه سيتم دمج نظام الكرت المستخدم في النقل العام الداخلي مع نظام وزارة الصحة التركية للتنبيه عن المصابين أثناء الركوب، فيما سيتوقف كرت المواصلات للأشخاص المفروض عليهم الحجر المنزلي الإلزامي من المصابين، خلال فترة الحجر فقط، كيفية الحصول على شفرة إي دولات E-Devlet بدون PTT.

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بدأت المؤسسات غير الإلزامية في التعاميم السابقة لوزارة الداخلية التركية، وفقًا لتعليمات مجلس السلامة العامة، بإلزام من يدخلها سواء العاملين بها أو غيرهم، بإظهار كود HES.

حيث يتعلق كود HES والمعروف باسم الحياة تتسع في البيت، بسلامة حامليه من فيروس كورونا، ويعطى لمن هم ليسوا مصابين بالفيروس.

من جانبها، قامت جامعة أنقرة للعلوم من أوائل المؤسسات التي ألزمت كود HES، للدخول إليها، مع وزارة الصحة التركية، وفق ما نشرته صحف تركية وترجمته نيو ترك بوست، طريقة التسجيل في منظمة işkur.

وستطبق أماكن العمل الخاص والعام، إلزامية إظهار الكود للدخول إليها سواء للعاملين بها أو المراجعين، وتم نقاش توسعة إلزامية تطبيق إلزامية إزهار الكود في الاجتماعات السابقة، وأفادت الصحيفة التركية نقلًا عن مصادر، أنه سيتم توسعة نطاق المناطق التي يجب بها حمل كود HES.