تراند اليوم : فتي مصري انتحر ليلحق بشقيقته التي انتحرت قبله بيوم.

القاهرة- المشرق:



ألقي فتي مصري نفسه من شرفة المنزل بالقاهرة لينتحر ويلحق بشقيقته التي انتحرة قبل يوم و بالطريقة ذاتها، ليلحق بها، في حادثة مأساوية تداولتها وسائل الاعلام في مصر.

وقالت صحف مصرية إنا الفتي انتحر أمس بالقاء نفسه من الطابق السابع في حي إمبابة الشعبي والفقير وسط القاهرة، أما شقيقته فكانت قد انتحرت بنفس الطريقة قبل يوم واحد، أي من انتحاره.

وقال أحد جيران الضحايا إنهم فوجئوا صباح الأحد بقيام الفتى إيهاب البالغ من العمر 16 سنة بإلقاء نفسه من شرفة منزلهم بالطابق السابع ليلقى مصرعه في الحال.

وأضاف جار الضحايا أن شقيقته الكبرى، ألقت نفسها، من نفس الشرفة ولقيت مصرعها، مرجحاً أن الفتي تخلص من حياته بنفس الطريقة حزناً على شقيقته.

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وقالت التحقيقات التي أشرف عليها العميد محيي سلامة، مفتش مباحث شمال الجيزة، إن الفتاة التي يبلغ عمرها 18 عاماً، أنهت حياتها لمرورها بحالة نفسية سيئة، حيث أغلقت أسرتها عليها باب غرفتها، فقررت الانتحار وصرحت النيابة بدفن جثتها، لعدم وجود شبهة جنائي.