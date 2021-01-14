تراند اليوم : كيف تنام في الأجواء الحارة دون مكيف

وكالات / مشرق نيوز

لا يعتبر النوم تحت المكيف الهوائي البارد أو المروحة من العادات الصحية، فهو قد يصيب المرء بالأمراض أو الصداع أو مشكلات الجيوب الأنفية.

ولكن أيضا هناك مشكلة في النوم في الجو الحار، وكثير من الناس لا يتمكن من النوم في درجات الحرارة المرتفعة والرطبة بشكل خاص. وهناك عدة طرق تساعد على النوم في الجو الحار.

1- احرصي على أن تبقى غرفة النوم مغلقة طيلة النهار. فإذا تركت غرفة النوم مفتوحة للشمس طيلة النهار تظل حارة وخانقة طيلة الليل.

2- قبل الدخول للنوم افتحي الشباك وافتحي المروحة بعض الوقت. قبل أن تخلدي للنوم.

اقرأ أيضاً

3- لا تستعملي شراشف الحرير أو البوليستر، واستبدلي كل هذه الشراشف وأوجه الوسائد بالقطن، لأنه أبرد.

4- ارتدي أيضا بيجاما أو قميص نوم قطني، تجنبي قمصان النوم لأن العرق بين الفخذين قد يجعلك تشعرين بزيادة الحرارة والإزعاج لذلك يفضل الشورت القطن أو البنطلون على أن يكونا فضفاضين.

5- تناولي كأسا من الماء البارد قبل النوم مباشرة.

6- إذا كان بيتك طابقين أو كنت تحجزين في فندق في الصيف فعليك أن تنامي في الطابق الأول، لأن الطوابق المرتفعة أكثر حرارة.

7- لكي لا تضرك المروحة يمكنك وضعها في زاوية تجلب الهواء للغرفة ولكن خارج الغرفة، واتركي الباب مفتوحا.

8- الكمادات الباردة على الجبين تبرد الجسم بالكامل. احضري الثلج وضعيه بجانب السرير وضعي منشفة صغيرة أو قطعة قطن فيها ثم ضعيها على جبينك.

9- ابتاع من الصيدلية عبوات من الجل المثلج التي توضع في الوسائد لتبقيها باردة طيلة الليل. تدعى هذه العبواتIce Gel Pack وهي ليست غالية الثمن.