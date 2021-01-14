تراند اليوم : بالصور : فلسطينية محجبة فلسطينية تفوز بلقب "الطالبة الأكثر أناقة" في مدرسة بأمريكا

فازت فلسطينية مسلمة تدعي أبرار شاهين بلقب "الأكثر أناقة" فى إحدى المدارس الثانوية فى الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية نيو جيرسي بعد حفل تخرجها.

ونالت الطالبة أبرار هذا اللقب عن طريق تصويت زملائها لها، وهو ما كان مفاجأة لها لأنها مسلمة ومحجبة على حد قولها وبالفعل استحقت أبرار هذا اللقب، فهي دوماً تحرص على الظهور بأكثر الإطلالات أناقة، ولا تعتبر "الحجاب" عائقاً أمامها لتحقيق ذلك، فهي نجحت فى نيل إعجاب زملائها من جنسيات مختلفة وثقافات عديدة، في مدرسة كليفتون الثانوية.

وقالت الطالبة الفلسطينة أبرار طبقاً لموقع North Jesresy تعليقاً على نيل هذا اللقب "تفاجئت كثيراً باختياري للقب الفتاة الأكثر أناقة فى المدرسة، فهناك المشجعات وكثير من الفتيات الجميلات بملابس أكثر تحرراً، ولكن ان يختارون فتاة مسلمة ومحجبة لهذا اللقب، فهو بمثابة حلم يتحقق".

للطالبة الفلسطينية أبرار عملاً فى مجال الموضة فى باراموس، وهي تسعي لإنهاء الصورة النمطية المأخوذة عن الفتيات المسلمات والحجاب، بأن يكون الحجاب عائقاً أمام الجمال والأناقة .

وقالت مدرسة مادة اللغة الفرنسية بنفس المدرسة "فوز أبرار بهذا اللقب كان دليلاً على موضوعية الطلاب، وأنهم قادرون على الحكم بكل حيادية فى أى قضية دون انحياز"، لافتة إلى أن أبرار " كانت طوال فترة دراستها تحرص على الظهور بإطلالات أنيقة وملفتة، وهو الأمر الذي لا يطبقه بقية الطلاب، فهم يرتدون أي ملابس رياضية لحضور الصفوف بينما هي تحرص طوال الوقت على الظهور كامرأة أنيقة".