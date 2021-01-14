تراند اليوم : وادي الشعير"الفلسطيني "ينظم مهرجان كبيرعلى قرية صغيرة

(نابلس/الخليج 365)

نظم "وادي الشعير" الفلسطيني مهرجان كبير في قرية صغيرة،وقد تخلل المهرجان أغاني شيقة ،رددها الفلاحون في المواسم لإشاعة أجواء الفرح وتخفيف وطأة الأعمال الزراعية، ورقصات يؤدونها تارة من أجل كسر روتين العمل وحينا كنوع من الشعائر الدينية الوثنية لاستمطار السماء.

في الأراضي الفلسطينية استلهم المزارعون مؤخرا أفكار الأجداد وصاروا يقيمون مهرجانات غناء ودبكة في المواسم، بهدف مختلف ولكنه على صلة بالفكرة الأصلية، وهو مزاوجة المحاصيل وخيرات الأرض بالغناء والرقص والمرح، بهدف مختلف هذه المرة وهو ترويج المحاصيل الزراعية.

هكذا نشأت مهرجانات الفقوس في قرية دير بلوط والعنب في مدينة الخليل والجوافا في قلقيلية، والمشمش في جفنا، بعضها تصاحبه رقصات الدبكة والأغاني التراثية، كما يقول حمدالله حمدالله المسؤول في وزارة الزراعة الفلسطينية.