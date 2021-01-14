تراند اليوم : تعطيل الدوام الرسمي أربعة أيام في العراق بسبب حرارة الجو

بغداد / وكالات / مشرق نيوز

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أمس الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يومي الخميس والأحد المقبل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.



وذكر بيان مجلس الوزراء أنها «قررت تعطيل الدوام الرسمي يومي الخميس 30/7/2015 والأحد 2/8/2015» إضافة إلى عطلتي الجمعة والسبت.



وأوضحت الأمانة أن «تعطيل الدوام يأتي بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة».



وأعلنت هيئة الأنواء الجوية ان درجة الحرارة يوم الخميس ستصل إلى أكثر من 50 درجة مئوية.

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ولاحظت «القدس العربي» خلو شوارع العاصمة العراقية من المارة وحركة السيارات، وخاصة عند ظهيرة الأربعاء نتيجة ارتفاع غير مسبوق في درجات حرارة الجو، مما دفع الناس الى المكوث في البيوت والأسواق الكبيرة المكيفة، وسط نقص كبير في تجهيز الطاقة الكهربائية وصعوبة تشغيل المكيفات، بينما لجأ الكثير من الشباب الى نهر دجلة للسباحة لعلها تساعد في إطفاء لهيب حرارة الجو.



وكانت المصادر الرسمية أعلنت مؤخرا موت طفلين في مخيمات النازحين وشرطي مرور اثناء عمله في شوارع بغداد، وذلك من جراء ارتفاع درجة الحرارة.



وضمن السياق أعلن قسم الشرطة النهرية في مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف، الأربعاء، انتشال ثماني جثث لغرقى في نهر الفرات.



وقالت شرطة النجف في بيانها إن «قسم الشرطة النهرية انتشل ثماني جثث لغرقى في نهر الفرات سبعة منهم غرقوا في نهر الكوفة عندما كانوا يسبحون في أماكن خطرة، فضلا عن غريق واحد في ناحية الحيدرية».



وأضافت «الشرطة النهرية تمكنت أيضا من إنقاذ شاب من الغرق في شط الكوفة يبلغ من العمر 18 سنة»، موضحة أن «الشرطة النهرية تعمل على انتشال جثث الغرقى في بعض المحافظات ومنها محافظات الفرات الأوسط».



ويلجأ الشباب خلال الصيف إلى السباحة في الأنهار هربا من حرارة الجو، وذلك لندرة المسابح في المدن العراقية أو لارتفاع أسعار بعضها، وخاصة التي تكون ضمن الفنادق الكبيرة.