تراند اليوم : باحثون :تشخيص سرطان البنكرياس عن طريق البول

(لندن/الخليج 365)

اكتشف باحثون في جامعة كوين ماري في لندن من خلال دراسة جديدة، العلامات البيولوجية لسرطان البنكرياس في بول المرضى، مما سيمهد الطريق لتشخيص المرضى من خلال عينات من البول في مراحله المبكرة.

ووجد الباحثون، بأن المرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس لديهم مستويات أعلى في ثلاث بروتينات معينة في البول.

وكما هو الحال مع أنواع أخرى من السرطان، التشخيص المبكر للمرض غير شائع مع حوالي 80 % من المرضى الذين شخصت حالاتهم في مراحل لاحقة.

وأضاف الباحثون، أن حدوث الأعراض في سرطان البنكرياس عادةً ما يعني انتشار المرض، وتشمل أعراضه آلام في البطن والظهر، وفقدان الوزن ومشاكل في الجهاز الهضمي.

وكانت هناك حاجة، لإجراء اختبارات يمكنها من الكشف عن المرض في مراحل مبكرة، وتميزه عن التهاب البنكرياس المزمن، والذي تشبه أعراضه سرطان البنكرياس.

وأوضح الباحثون بتحليل عينات 192 من بول المرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس و 92 عينة من المرضى الذين يعانون من التهاب البنكرياس المزمن و 87 عينة من بول الأشخاص الأصحاء.

واكتشف الباحثون، مستويات أعلى بكثير لثلاثة من أنواع البروتينات في عينات البول للمرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس مقارنة مع عينات الأصحاء.

فيما كان لدى المرضى الذين يعانون من التهاب البنكرياس المزمن، معدلات أقل بكثير من تلك البروتينات، مقارنة بالمرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس.

ويقول الباحثون إن اختبار البول، سيعمل على اكتشاف المرض مبكراً، وسيكون منخفض التكلفة مقارنة بالاختبارات الأخرى.