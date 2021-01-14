تراند اليوم : أمريكي ينجح في زراعة شجرة تنتج 40نوع من الفاكهة

(واشنطن/الخليج 365)

لن نحتاج بعد اليوم إلى جمع فاكهة من الغرب وأخرى من الشرق لعمل طبق سلطة الفواكة اللذيذ، ذلك لأن الفنان الأمريكى "سام فين أكين" استطاع زراعة شجرة واحدة تحتوى على 40 نوعاً مختلفاً من الفاكهة فى نفس الوقت.

وقال موقع الـ"اوديتى سنترال" الأمريكى إن "أكين" الذى يعمل كبروفسير فى الجامعة، ولد وتربى فى مزرعة فى بنسلفانيا لذا يعشق الزراعة والأشجار جداً، لذا ظل يحاول طوال عمره زراعة أشجار تحمل فواكه متعددة، ونجح فى زراعة أول نوع منها فعلا فى 2008، باستخدام تقنية زراعية حديثة تسمى بـchip grafting.

وأوضح أن "أكين" وصل هذا العام إلى رقم قياسى جديد بزراعته لـ40 نوع فاكهة، وأكد فى تصريحاته أنه سيحاول زرع المزيد معاً، خاصة أنها طريقة رائعة وموفرة جدا قد تغير شكل الزراعة فى العالم كله.