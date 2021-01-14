تراند اليوم : شاهد..حسناء تركية تصفع شرطي!

(الخليج 365 / وكالات)

نشرت وسائل إعلامية تركية فيديو لـ حسناء في العشرينيات من عمرها، قامت بالاعتداء على ضابط شرطة وصفعته على وجهه، بعد محاولته اقتيادها لقسم الشرطة.

وبحسب ما تم تداوله أنه بدأ نشوب مشادة كلامية بين الفتاة وسائق تاكسي، لرفضها دفع الأجرة، مما دفع السائق لاستدعاء الشرطة.

حضر اثنان من رجال الشرطة، وبفحص هوية الفتاة تبين أنها مطلوبة في قضية سرقة سابقة.

وأظهر الفيديو رجل الشرطة وهو يحاول اقتياد الفتاة إلى القسم، مما تسبب في غضبها، واعتدت عليه، ووجهت له صفعة قوية على وجهه.

اقرأ أيضاً

يذكر أن زميله انشغل بتوثيق الواقعة بكاميرا، بينما حول المارة منع الفتاة من تكرار الاعتداء على الضابط.