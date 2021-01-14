تراند اليوم : باحثون: تناول القهوة يحسن الذاكرة

(وكالات /الخليج 365)

اكتشف باحثون أن الأشخاص الذين يشربون يوميا كوبًا من القهوة يصبح لديهم معدل أقل من الضعف الإدراكى من أولئك الذين نادرًا ما يشربون القهوة.

ووصلت دراسة حديثة إلى أن تناول القهوة يعزز الذاكرة ويقلل من الضعف الإدراكى والخرف لكبار السن، حيث شملت الدراسة أكثر من 1400 شخص من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم من بين 65 إلى 84، ووجد الباحثون أن الكافيين قد يؤثر على صحة الأعصاب ويعزز الذاكرة.

وأكد باحثون أن القهوة لها تأثير كبير على الأعصاب من حيث التقليل من الأضرار الناجمة عن تراكم لويحات بروتين الأميلويد المرتبط بالإصابة بمرض الزهايمر.

وأضاف الباحثون أن تناول القهوة بشكل معتدل قد يساعد أيضًا فى منع المخ من الشيخوخة عن طريق زيادة حساسية الأنسولين، وخفض خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع2.