تراند اليوم : علماء: سمك "الجمبري" توقف نزيف الجروح

(القاهرة/الخليج 365)

طور العلماء مادة مشتقة من قشور القريدس “الجمبري” ليصنعوا منها رغوة يمكن رشها مباشرة على الجرح المفتوح لوقف النزيف.

وأثبتت التجارب أن كفاءة المادة المطورة تصل إلى 90 بالمئة ومن الممكن أن تكون المادة ذات فعالية كبيرة عند معالجة الإصابات مباشرة.

وقال باحثون أنه عند رش الرغوة على الجروح المفتوحة تتمتد وتشكل حاجزا يمنع المزيد من نزف الدم.

وتم اختبار هذه المادة على إصابة بالكبد عند حيوان الخنزير، ووجد الباحثون أن النزيف توقف بغضون دقائق قليلة وبدون الحاجة للضغط الخارجي.