تراند اليوم : الارصاد الاسرائيلية : الرطوبة 95% واشربوا الكثير من الماء

القدس المحتلة / مشرق نيوز

قالت الأرصاد الجوية الاسرائيلية اليوم الاثنين إن نسبة الرطوبة وصلت الى 95 درجة مئوية.

ودعت الأرصاد المواطنين لعدم نسيان شرب اكبر كمية من المياه والسوائل واشراب الأطفال المياه من حين الآخر مشيرة الى أن الجسم يفقد كميات كبيرة من السوائل يجب تعويضها طوال الوقت بشرب المياه وخاصة لدي الأطفال خشية من اصابتهم بالجفاف .

كما تكرر الأرصاد دعوتها لعدم الوقوف في أشعة الشمس لفترة طويلة كما تحذر الارصاد المواطنين خلال تواجدهم في المتنزهات من ترك النيران ان كانوا في رحلة شوي لحوم فعليهم إطفاء النار والتأكد من ذلك قبل مغادرتهم المكان.