تراند اليوم : نجاح أول عملية زراعة يدين لطفل في العالم

واشنطن / وكالاات / مشرق نيوز

نجحت أول عملية زراعة يدين لطفل فى العالم، والتى أجراها أطباء مستشفى فلاديفيا للأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتم اجراء العملية لطفل في الـ 8 من العمر، كان فقد يديه وقدميه بسبب مرض أصابه فى سن الثانية.

وتلقى الطفل تبرعا بالكبد من أمه فى سن الرابعة، وعندما وصل لعمر ثمانية أعوام، خيره الأطباء بإجراء أول جراحة زراعة يدين دفعة واحدة يتم إجراؤها لطفل فى العالم، فوافق قبل أن توافق أمه.

ويقول الأطباء، إنهم لم يروا طفلا حكيما هكذا من قبل.

اقرأ أيضاً

وأجرى عملية الزراعة 12 طبيب جراحة بكفاءة عالية، واستمرت 6 ساعات ونصف، وبعدها بأسبوعين استطاع تحريك يديه الجديدتين، وكان أول طلب له أن يربى كلبا وفى حجرته بالمنزل.