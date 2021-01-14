تراند اليوم : حقيقة أحمد الشقيري

الرياض / مشرق نيوز

استطاع الداعية الشاب أحمد الشقيري تحقيق نجاح كبير في برنامج خواطر، وأنهى البرنامج بموسمه الحادي عشر في شهر رمضان، ليكون الشقيري الداعية والاعلامي الأول في العالم العربي وله قاعدة جمهورية كبيرة، اذ استطاع الجمع بين الدين والدنيا وهذا ما جذب كثيرون اليه والى برنامجه.

اليك 9 معلومات لا تعرفها عن أحمد الشقيري:

1- ولد الشقيري في جدة وسط أسرة ثرية، أتم دراسته الثانوية في مدارس المنارات، ثم سافر الى الولايات المتحدة الأمريكية بعمر ال 17 عاماً، وحصل على بكالوريوس ادارة نظم هناك ثم ماجستير في ادارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا.

2- سجد لأول مرة بعمر ال 21 عاماً! وكانت نقطة تحول في حياته، حيث قال عنها "مازلت أذكر أول صلاة صليتها، كانت صلاة العصر وصليتها في البيت ومن يومها بدأت الصلاة".

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3- تزوج الشقيري عام 1995 بعد التخرج ولكن زوجته لم تستطع أن تشاركه نمط الحياة الملتزمة في اتباع الدين، فانفصلا.

4- تزوج "الشقيري" من رولا دشيشة عام 1999، وهي مصممة أزياء سعودية، والتي صممت ثيابه في برنامج خواطر من اليابان المستوحاة من التراث الياباني، رُزِق الثنائي بطفلين هما "يوسف، وإبراهيم"، ويملك بجانب نشاطه الإعلامي، مشروعًا تجاريًا خاصًا به ينفق منه على نفسه وعلى أسرته في بيع الأدوات المنزلية، بالإضافة إلى أعماله الدعوية والتطوعية.

5- في شهر مارس عام 2000 بدأ بالابتعاد عن تدخين السجائر والشيشة.

6- عام 2002 بدأ يكرس وقته وجهده لمساعدة الشباب عبر برنامجه "يلا شباب"، والذي شارك في تقديمه مع عدد من الشبان وتناول فيه قضايا الشباب بأسلوب استطاعوا جذب هذه الفئة من الجمهور.

7- تُعتَبر تجربة "الشقيري" هي الأبرز في التقديم التليفزيوني عبر برنامج خواطر والذي يعد استكمالاً لمشروع بدأه عبر كتابة مجموعة من المقالات الأسبوعية في صحيفة المدينة السعودية تحت عنوان "خواطر شاب" أيضًا، قامت فكرة البرنامج على تقديم قضية شبابية معينة في حلقة لا تتجاوز مدتها خمس دقائق في شكل أقرب إلى النصيحة الموجهة للشبان والشابات.