تراند اليوم : الممثل التركي توغ "مهند" يجسد دور الزعيم أتاتورك

أنقرة/ الخليج 365

صرح الفنان التركي كيفانش تاتلي توغ، المعروف في العالم العربي باسم “مهند”، عن مفاوضات تجري مع إحدى الشركات، لتجسيد دور مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك.

وفي تصريحات صحفية لمهند، على هامش فيلمه الجديد (هيا يا بني) والذي يبدأ عرضه اليوم في دور السينما التركية، كشف عن مفاوضاته مع الشركة المنتجة لتجسيد دور الزعيم التركي، على أن يكشف التفاصيل لاحقا.

وأكد أن الموضوع لم يحسم بعد، ولكن تجسيد هذا الدور بالنسبة له “فخر كبيرة، وفرصة جيدة، وأن العمل على مشروع الفيلم مستمر”، وقال إنه لا يمكنه البوح بأكثر “إلى أن تنتهي المفاوضات”.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الفيلم الجديد التاريخي يتناول فترة الحرب العالمية الأولى (1914 -1918) وما قبلها، وتضحيات الجيش العثماني، ونظرا لتشابه الملامح بين مهند وأتاتورك، تم ترشيحه لتجسيد دوره.

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وفي نفس السياق، يعود مهند إلى الأضواء مجددا، مع فيلم “هيا يا بني”، الذي يبدأ عرضه في دور السينما اليوم، ويحكي قصة أب مع ابنه.

وحول هذا الفيلم ولعبه دور الأب، قال مهند، “لدي 9 من أبناء إخوتي، فأنا معتاد على العائلة الكبيرة، وهذا الدور أعطاني خبرة جيدة، وكانت تجربة مميزة، والفيلم رائع″.

وأعرب عن آمله أن “يضع بصمة في السينما، لأنها عالم مختلف، ويهدف لأن يترك أثرا فيه”.

واشتهر مهند (35 عاما) في العالم العربي، بعد أن لعب عدة أدوار في عدة مسلسلات دبلجت للعربية، لاقت استحسانا في العالم العربي، منها مسلسل “نور”، ومسلسل “العشق الممنوع″. (الأناضول)

