تراند اليوم : طرق فعالة لعلاج الإمساك والتخلص منه

القاهرة/ الخليج 365

كثيراً ما يُصاب الشخص بالإمساك من دون الانتباه للأسباب المفضية لذلك، والتي يكون الغذاء على رأسها، بالإضافة لعادات الإخراج غير السليمة.

يؤدي الإمساك لأضرار كثيرة منها اعتلال الشرج والمستقيم وحدوث البواسير ونزول الدم في مرات، بالإضافة لآلام البطن وما إلى ذلك من مضاعفات معقدة في حال استمر الإمساك لمدة طويلة جداً.

في الأحوال كلها، تجدر استشارة الطبيب حول الإجراءات الواجب اتباعها للحيلولة دون حدوث الإمساك، ومداواته في حال حدوثه.

طرق علاج الإمساك

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إليكِ بعض الطرق التي من شأنها التخفيف من الإمساك في حال الإصابة به:

علاج الإمساك للأطفال

إن كان طفلكِ مصاباً بالإمساك، فليس هنالك أفضل من تناول ثلاث تمرات صباحاً على الريق، ومن ثم تناول إما ملعقة كبيرة من الحلاوة المصنوعة من الطحينية أو ثمرة تفاحة بقشرها. ستجدين الانفراج قد حدث سريعاً، وبوسعكِ أيضاً إعطاء الطفل كوباً من اليانسون المنقوع في ماء مغلي، بعد تحليته بملعقة صغيرة من العسل، أو أن تُدخلي له الشوفان في إفطاره.

علاج الإمساك للأطفال

علاج الإمساك للحامل

كثيراً ما تخشى النساء الحوامل من الإمساك. لذا، فإن الحل الأمثل يكمن في منع حدوثه، من خلال تناول الملينات وعلى رأسها الفاكهة. احرصي على تناول ثمرة تفاح بقشرها قبل البدء بفطورك، واحرصي كذلك على إدخال المحرّشات من حبوب في نظامكِ الغذائي، من قبيل الشوفان والفريكة والعدس وما إلى ذلك. احرصي على تناول اليانسون المغلي مع قليل من الشومر والكمون؛ لطرد الغازات المحتبسة والفضلات المجتمعة في الأمعاء.

علاج الإمساك المزمن

إن كنتِ من المصابات بالإمساك المزمن، فلعل من الأفضل تناول ملعقة صغيرة من بذور الكتان يومياً، على الريق. اتباع نظام غذائي جيد من قبيل تناول الكثير من الخضروات والفاكهة يعدّ حلاً مثالياً أيضاً، مع تقليل تناول اللحوم وخاصة المصنّعة منها. احرصي كذلك على إعطاء ذاتكِ وقتاً كافياً للتغوّط من خلال الانحناء والإخراج على مهل، وليكن هذا صباحاً على وجه التحديد بعد تناول بذور الكتان.

علاج الإمساك عند الرضع بالأعشاب

لا تستخدمي الأعشاب للرضّع من دون استشارة الطبيب حول الكميات المسموح بها، وتحديداً ما يتعلق باليانسون الذي قد يفضي الإفراط في تناوله لحدوث البلاهة لدى الطفل؛ ذلك أن جهازه العصبي غير مكتمل النمو بعد.