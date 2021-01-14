تراند اليوم : علماء يكشفون دور "البطاطا المقلية" في شفاء الصلع

طوكيو - الخليج 365

حذر علماء يابانيون من أن تناول البطاطا (البطاطس) المقلية لا يشفي الصلع، وذلك بعد نشر بحث يقول إن مواد كيميائية تستخدم في طهو البطاطا المقلية يمكنها محاربة تساقط الشعر.

وحسب رويترز، نجح فريق بحثي في جامعة يوكوهاما الوطنية في إنتاج خمسة آلاف جريبة شعر بمساعدة مادة ثنائي ميثيل السيلوكزان التي تعد عنصرا رئيسيا لزراعة عدد كبير من الجريبات.

وبعد تقارير أفادت بأن تلك المادة تستخدم في الزيت المخصص لقلي البطاطا، تلقى الباحثون عددا من الاستفسارات بشأن كمية البطاطا المقلية المطلوب أكلها لعلاج الصلع.

وقال كبير الباحثين جونجي فوكودا لرويترز "لا يهم الكم الذي تتناوله من البطاطا المقلية، لن ينمو المزيد من الشعر في رأسك أبدا. إنه سوء فهم كامل انتشر بين الناس".

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لكن فوكودا قال إن البحث الذي نشر في دورية (بيو ماتيريالز) كان نجاحا كبيراً لأن العلماء عانوا في السابق لإنتاج كميات كبيرة من جريبات الشعر اللازمة لإحداث نمو كاف للشعر