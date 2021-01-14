تراند اليوم : الرياض تسمح للسعوديات بمزاولة هذه المهنة دون موافقة ولي الأمر!

سمحت السلطات في السعودية للمرأة، في المملكة ، بمزاولة الأعمال التجارية دون الحاجة إلى موافقة ولي أمرها.

وذكرت صحيفة "عكاظ"، إن مبادرة "مراس" المختصة بتحسين أعمال القطاع الخاص كشفت "أن المرأة لن تحتاج إلى موافقة ولي أمرها لبدء مزاولة أعمالها التجارية، إذ يمكنها الاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر، أو المعرف".

وأفاد المصدر أن "مراس" التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أوضحت أنه تم التنسيق مع 8 جهات حكومية أساسية من بينها وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف دعم "المشاريع الواعدة، ففي حال تم فتح مشروع تجاري فلا حاجة لزيارة كاتب العدل، أو الموثّق لتوثيق عقد تأسيس الشركة، عقب السماح بإتمام العملية الإلكترونية عبر الربط المباشر مع نظام (أبشر) للتحقق من هويات الشركاء عن طريق الرسائل النصية".

ونقلت الصحيفة عن المستثمرة غادة غراوي تأكيدها أن سيدات الأعمال لم يعدن يواجهن أي عائق في مشاريعهن الخاصة أسوة بالرجال، لافتة إلى أن "الجهات الحكومية المرتبطة بالمشاريع التجارية لا تشترط موافقة ولي الأمر لإتمام خدماتها".