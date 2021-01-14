تراند اليوم : في حادثة غريبة .. امرأة هندية تنتحل شخصية رجل وتتزوج سيدتين ( صورة )

نيودلهي - وكالات - الخليج 365

في قصة غريبة من نوعها، اعتقلت الشرطة الهندية امرأة تنتحل صفة رجل وتغري النساء بالزواج لتحصل منهن على المهر.

فانتحلت امرأة هندية صفة رجل، وتزوجت بسيدتين، بغرض الحصول على أموال المهور، كما تقضي عادات محلية.

وحسب ما أوردت صحيفة " Hindustan Times"، الجمعة، فقد اتخذت سويتي سين، 25 عاما، هيئة رجل، بعدما قصت شعرها وباتت ترتدي ملابس الذكور، وأنشأت صفحة على "فيسبوك" باسم شاب يدى "كريشنا" من أجل تنفيذ خطتها.

فحسب تقاليد هندية، يدفع الزوجة وأهلها أموال المهر أو يقدمون كمية من الذهب للزوج بعد إتمام مراسم الزواج، ورغم أن السلطات منعت هذا الأمر قبل عقود، إلا أنه مازال يحدث في أماكن بالهند.

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واستطاعت سويتي سين بالفعل العثور على سيدة وافقت على الزواج، وقالت لاحقا: "تزوجنا في 2014، بعدما كانت تتصرف مثل الرجال، فقد كانت تشرب الكحول وتدخن وتضربني".

لكن الزوجة ما لبثت أن اكتشفت "الخدعة" فتقدمت بشكوى إلى الشرطة، قائلة إن "الزوج المزيف" طلب مهرا بقيمة 16 ألف دولار.

وفي 2016 "تزوجت" سويتي سين بسيدة ثانية، وضعتها مع الزوجة الأولى في غرفة واحدة، قبل أن تكتشف الزوجة الثانية سريعا أن زوجها امرأة وليس رجلا، وتُجبر لفترة على إبقاء الأمر طي الكتمان.





وقد وجدت السلطات أرقام 200 سيدة على رقم الهاتف الخاص بسويتي سين، وأكدت أنها تحدثت مع سيدات آخريات في أرجاء الهند تمهيدا لزيجات أخرى على ما يبدو.

وتقول الشرطة إن المرأة التي انتحلت صفة الزوج، لم تسمح لأي من الزوجتين أبدا برؤية جسدها.

وأضافت تحقيقات الشرطة أن أغلب أصدقاء سين كانوا رجالا، وكانت تذهب إلى المرحاض الخاص بالرجال، وتتحدث بصوت رجالي، وكانت تدخن وتشرب الخمر وتسوق دارجة نارية مع الرجال لتبعد الشهبة عنها. وكانت، حسب الشرطة، تمشي "مشية رجل واثق من نفسه تماما".