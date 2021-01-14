تراند اليوم : تعرف على فوائد الملفوف في معالجة الغثيان وتعزيز مناعة الجسم

القاهرة/ الخليج 365

يعد الملفوف مصدراً غذائياً مهماً، لاسيما وأنه غني بالكثير من الفيتامينات وحمض الفوليك والمعادن. وهو مصدر ممتاز للفيتامين C وكفيل بتزويد الجسم بأكثر من نصف احتياجاته اليومية من هذا الفيتامين. وهو أيضاً مصدر جيد للفيتامين K المقاوم للبكتيريا والمعزز للمناعة، ومصدر مهم للفيتامين A الضروري لصحة العينين ونضارة البشرة.

والملفوف مصدر جيد للكلسيوم بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يتناولون الحليب ومشتقاته ويعتمدون على مصادر أخرى للحصول على احتياجاتهم من الكلسيوم. وبما أنه غني جداً بالألياف، فإنه ممتاز لتحفيز الجهاز الهضمي، وتخفيف الإمساك، والمساعدة على خسارة الوزن الزائد.

إنه أيضاً مصدر ممتاز لمحاربة غثيان الصباح أثناء الحمل، وفعال جداً في محاربة الكولسترول السيء، والوقاية من ترقق العظام، وتقليل خطر الإصابة بأنواع عدة من السرطان (مثل سرطان المعدة، والرئة، والبروستات، والمستقيم، والقولون، والبنكرياس...). وهو أيضاً ممتاز لمحاربة قرحة المعدة، والحؤول دون إعتام عدسة العين مع التقدم في العمر، والحدّ من مخاطر الإصابة بداء ألزهايمر.

