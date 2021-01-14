تراند اليوم : وفاة الفنان المصري محمد متولي

الخليج 365/

توفى مساء الامس الفنان محمد متولي، عن عمر يناهز الـ73 عاما إثر تعرضه لأزمة صحية.

وذكر إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد تشييع الجنازة.

ولد محمد متولي عام 1945 في مدينة شبين الكوم في المنوفية، وأنتقل بعدها للإقامة في مدينة الإسكندرية والتحق بكلية العلوم وبعدها التحق بالعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه مطلع السبعينات وبدأ مسيرته الفنية.

وكانت أول أعماله في السينما فيلم "خلي بالك من زوزو" عام 1972، ليشارك بعدها في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون من أبرز أعماله "زيزينيا، العقرب، واحد صعيدي، سلام يا صاحبي".

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