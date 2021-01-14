تراند اليوم : نتائج التوجيهي 2018 الاردن : وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي نتائج الثانوية العامة - الدورة الشتوية 2018

نتائج التوجيهي 2018 الاردن وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي لطلاب الثانوية العامة نتائج التوجيهي بالاسم نتائج التوجيهي أيضاً برقم الجلوس، فلقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن رابط نتائج التوجيهي يجمع كل نتائج الطلبة ولا يقتصر على الناجحين فقط، وفق ما أوضحه وزير التربية والتعليم عمر الرزاز.

وقالت وزارة التربية والتعليم " وزارة التربية والتعليم هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة من خلال هذا الموقع ،وزارة التربية والتعليم غير مسؤولة عن أي نتائج صادرة عن أي جهة اخرى".

النتائج من هناhttp://www.tawjihi.jo/