تراند اليوم : ارطغرل 107 : موقع النور ارطغرل 107 قيامة ارطغرل الحلقة 107 : شاهد نجاة كوبيك من الاعدام ومحاولة قتل أرطغرل

متابعة /الخليج 365/ في أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 107 الموسم الرابع يقول إبن السلطان علاء الدين لأرطغرل لقد تجاوزت حدودك، وسيذهب رأسك أولاً قبل رأس سعد الدين كوبيك.

أرطغرل يرد عليه ويقول " يموت أرطغرل واحد فيولد ألف أرطغرل، وسيرى العالم رأس من سيذهب".

أريس يعترف على سعد الدين كوبيك والسلطان علاء الدين يقرر اعدامه إلا أن زوجته تتدخل وتطلب إدخاله للسجن ويتم ذلك.

ومسلسل قيامة أرطغرل مدبلج هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان الأول (مؤسس الدولة العثمانية)، وقائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين التي ينتمي إليها. المسلسل به كثير من الوقائع التاريخية العامة الخاصة بتنقلات قبيلة قايي، ولكن أغلب أحداث المسلسل التفصيلية هي من الوقائع الدرامية غير التاريخية من وحي خيال وإبداع الكاتب والمنتج التركي محمد بوزداغ (بالتركية: Mehmet Bozdağ)، إلا أنها تخدم الخط العام للأحداث التاريخية من إقرار الحق والعدل والمرحمة.

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