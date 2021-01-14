تراند اليوم : ارطغرل الحلقة 107 موقع النور : ارطغرل 107 موقع النور : شاهد مقتل بامسي وماهبري زوجه السلطان تنقذ سعد الدين كوبيك

في مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 107 يؤجل السلطان علاء الدين اعدام سعد الدين كوبيك،أما بخصوص أصليهان وحفصة يقرر تيتان ابقائهم أحياء لمبادلتهم برأس أريس وأستدارج بامسي وتورغت لقتلهم، خصوصاً بعد معرفة تيتان بأن حفصة حامل .

وفي تفاصيل أحداث ارطغرل الحلقة 107 ماهيبري زوجة السلطان تتدخل في أخر لحظة وتمنع السلطان من قتل سعد الدين بحجة حتى يتحققوا من كلام أريس، لكنها تريده حياً ليساعد إبنها كيسخرو من أن يكون السلطان .

كما تتضمن الاحداث انقلاب جميع من في القصر على ارطغرل بعد سجين سعد الدين كوبيك وشمس الدين يقول لأرطغرل " لقد تجاوزت حدودك يا سيد أرطغرل ،سيذهب رأسك أولاً ، لاكن أرطغرل يقول يموت أرطغرل واحد فيولد ألف ارطغرل ".

ارطغرل يعاقب تورغوت ويسحب منه سيادة تشافدار.

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