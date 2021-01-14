تراند اليوم : وفاة ممثلة ومغنية سورية بعد صراع مع المرض

أمستردام/ الخليج 365

توفيت الممثلة السورية هيام طعمة، أمس الأحد، عن عمر يناهز الـ 58 عاماً، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، فى إحدى المستشفيات في هولندا.

وولدت الفنانة هيام في 18 أغسطس 1961 بحلب، وتخرجت في دار المعلمات في سوريا، وحصلت على شهادة عليا في التربية وعلم نفس الأطفال من باريس وعملت في التدريس.

وتعتبر طعمة ممثلة ومغنية سورية، قدمت العديد من الأعمال الفنية، سواء في السينما أو التلفزيون. بحسب مجلة "لها" الفنية.

واشتركت مع دريد لحام في مسرحية "كاسك يا وطن" واتجهت إلى الغناء، كما مثلت في السينما في العديد من الأفلام المصرية منها "غريب في الميناء"، و"هي والعملاق"، و"تمت أقواله"، و"انتبهوا أيها الأزواج"، و"عائلة مشاغبة جدًا".

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