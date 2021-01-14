تراند اليوم : علماء صينيون يكشفون نجاح لقاح لفيروس كورونا بنسبة 99%

وكالات - الخليج 365

أكدت شركة صينية مختصة بالتكنولوجيا الحيوية عن ثقتها بنجاح وفعالية لقاح لمرض كوفيد-19، مشيرة إلى أنها شرعت حاليا ببناء مصنع بهدف إنتاج 100 مليون جرعة.

وشدد العلماء الصينيون الذين يعملون على لقاح لكوفيد-19، على أنهم متأكدون "بنسبة 99 في المئة" من أن اللقاح سيكون فعالا.

وأشارت الشركة إلى أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد دخل المرحلة الثانية من التجارب السريرية بمشاركة أكثر من 1000 متطوع. وفق موقع سكاي نيوز عربية.

وقالت الشركة الصينية سينوفاك التي يقع مقرها الرئيسي في شمال غربي بكين، إنها تجري محادثات تمهيدية لإجراء تجارب المرحلة الثالثة على اللقاح، وهي الجزء الأخير من عملية التجارب، في بريطانيا.

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وأكد الباحث في الشركة لوه بايشان، لشبكة "سكاي نيوز"، فاعلية اللقاح، وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه سيكون ناجحا بفاعلية "نعم، نعم، يجب أن يكون ناجحا... بنسبة 99 في المئة بالتأكيد".

وكانت "سينوفاك" نشرت خلال الشهر الماضي، نتائج دراسة أظهرت أن اللقاح المسمى " لقاح كورونافاك " يحمي القرود من الإصابة بـفيروس كورونا الجديد.

ولعل أكبر مشكلة تواجهها شركة التكنولوجيا الحيوية الصينية هي انخفاض عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الصين، مما يجعل اختبار اللقاح في موقف وبائي أمرا صعبا، ونتيجة لذلك، تتطلع الشركة لإجراء تجارب المرحلة الثالثة في دول أخرى.

وحول هذه النقطة قالت كبيرة مديري علاقات المستثمرين في الشركة، هيلين يانغ، لشبكة "سكاي نيوز": "نحن نتحدث إلى العديد من الدول الأوروبية وأعتقد أننا ناقشنا الأمر مع بريطانيا أيضا"، مضيفة "إنها حاليا مرحلة تمهيدية للغاية من النقاش".

ورغم استمرار الشركة في إجراء البحوث والتجارب، تمضي "سينوفاك" قدما في الإنتاج، وأصبحت العبوات البرتقالية والبيضاء اللون، جاهزة بالفعل.

والهدف من المسارات المتوازية هو أن الإنتاج الضخم للقاح يمكن أن يبدأ على الفور، إذا نجحت التجارب وحصل اللقاح على موافقة الجهات التنظيمية.

وتقوم الشركة حاليا ببناء مصنع تجاري في جزء آخر من بكين بهدف تقديم 100 مليون جرعة، وهو عدد، مقصود على ما يبدو، ويعني تحديد من سيحصل على اللقاح.

وأشارت يانغ لـ"سكاي نيوز": "نوصي بعدم حصول جميع السكان على اللقاح. نستهدف أولا المجموعات المعرضة للخطر، على سبيل المثال، العاملين في القطاع الصحي، أو كبار السن الذين قد يكونون معرضين للوفاة من جرّاء الوباء بشكل أكبر مقارنة بغيرهم. أعتقد أن هذه ستكون نقطة البداية. لكن نكون صريحين، يجب إنتاج اللقاح بكميات كبيرة".

وردا على سؤال عما إذا كانت متأكدة من النجاح، قالت يانغ: " البيانات التي لدينا حتى الآن جيدة جدا"، مشيرة إلى أن الشركة لا تفكر في الصين فحسب، بل في العالم كله.

ووفق يانغ فإن تجارب المرحلة الثانية للقاح أمامها عدة أشهر قبل أن تبدأ المرحلة الثالثة، ومن ثم يتطلب اللقاح موافقة الجهات التنظيمية.