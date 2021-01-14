تراند اليوم : يوسف شعبان الأكثر بحثا على موقع جوجل بعد حسن حسني

القاهرة - الخليج 365

تصدّر الفنان المصري الشهير ​يوسف شعبان​ قائمة البحث على موقع غوغل وذلك بعد تعليقه على خبر وفاة الممثل حسن حسني أول أمس عن عمر يناهز 89 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وعلق يوسف شعبان على خبر وفاة حسن حسني، أن الوسط الفنى قد فقد قيمة فنية، حيث جمعتهما العديد من الأعمال الفنية من ضمنها فيلم "النظرة الأخيرة" وغيره.

ويعتبر حسن حسني جوكر السينما المصرية فقد كان تذكرة مرور لمعظم الفنانين الشباب لباب النجومية، ورغم أنه مصنف ممثلا كوميديا إلا أنه استطاع أن يجسد جميع الأدوار ببراعة وجعل الجميع يعيش معه ويصدق أداءه العظيم.