تراند اليوم : شاهد لحظة إنقاذ رضيع تم دفنه حياً

نيودلهي/ الخليج 365

نشرت صحيفة " ديلي ميلي" البريطانية، مقطع فيديو مصور، يوثق لحظة إنقاذ طفل رضيع تم دفنه حياً في إحدى القرى الهندية.

ووفقاً للصحيفة، فإنه خلال الحفر لبناء منزل، لاحظ سكان القرية بروز رجل الرضيع من الأرض ليتم إخراجه .

وخرج الرضيع من تحت الأرض حيا، رغم ابتلاعه كمية كبيرة من التراب، وتم نقل الرضيع للمستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يعلن الأطباء عن استقرار حالته.

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وفتحت الشرطة الهندية تحقيقا لمعرفة دوافع الجاني لدفن الرضيع حيا، وكذلك معرفة الوقت الذي قضاه تحت التراب.

وبحسب الصحيفة، فقد تبنت إحدى نساء القرية الطفل.