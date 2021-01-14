تراند اليوم : سيدة تحتفظ بجثة جدتها بالثلاجة لمدة 16 عاماً لهذا السبب

واشنطن/ الخليج 365

إحتفظت سيدة أمريكية، بجثة جدتها المتوفاه داخل ثلاجة لمدة 16عاماً، لتتمكن من الحصول على معاش الضمان الإجتماعي للمرأة المسنة.

وذكرت صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، أن السلطات الأمريكية وجهت للسيدة ”سينثيا بلاك“ البالغة 61 عاما من يورك هافن في ولاية بنسلفانيا، رسميا تهمة إساءة استخدام جثة جدتها.

وأوضحت السلطات أن بلاك كانت تستخدم شيكات الضمان الاجتماعي لجدتها المتوفاة للمساعدة في سداد رهنها العقاري، وقد تم اتهامها بالسرقة والاستيلاء غير القانوني على ممتلكات مسروقة وإساءة معاملة جثة.

وقالت شرطة الولاية؛ إنه تم احتجاز ”بلاك“ في مقر إقامتها ونقلت إلى المركز القضائي لمقاطعة يورك للتحقيق معها، ثم أُطلق سراحها في نهاية المطاف بكفالة غير مضمونة قدرها 50 ألف دولار، وحسب سجلات المحكمة، لم تعلق بلاك على القضية حتى الآن.

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فيما ذكرت صحيفة ”يورك ديلي ريكورد“، أن شرطة الولاية اكتشفت الجريمة، بعد تقديم تقرير يفيد بالعثور على بقايا بشرية داخل مجمد أواخر العام الماضي، وبمساعدة فحص الحمض النووي، تم التعرف على المتوفاة أنها جلينورا ريكوورد ديلاهاي.

وذكرت الصحيفة أن بلاك، وهي حفيدة ديلاهاي، وجدت جدتها متوفاة في منزلها بمنطقة أردمور في مارس 2004، وأن ديلاهاي كانت تبلغ من العمر 97 عاما في ذلك الوقت، لكن على ما يبدو أن عائلة ديلاهاي كانت بحاجة إلى الدخل الذي تلقته الجدة من الضمان الاجتماعي.

وصرحت بلاك لشرطة الولاية أنها حملت رفات جدتها إلى الطابق السفلي ووضعتها في الثلاجة، ثم قامت بنقل المجمد مع بقايا ديلاهاي من منزلها في أردمور إلى مقاطعة يورك في عام 2007.

وعندما انتقلت بلاك، استخدمت معاش جدتها من الضمان الاجتماعي لدفع الرهن العقاري، ومع ذلك لا تزال بلاك تواجه مشاكل مالية.

واكتشفت الشرطة أن إدارة الضمان الاجتماعي دفعت إلى المرأة الميتة 186183 دولارا بين عامي 2001 و 2010، ولا يزال تحقيق الشرطة جاريا.