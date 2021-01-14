تراند اليوم : شاهد.. آخر ظهور للفنان حسن حسني قبل وفاته بأيام

القاهرة - الخليج 365

حزن كبير ساد الشارع المصري والعربي على وفاة الفنان المصري الراحل حسن حسني فجر اليوم السبت اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وقبل ساعات قليلة من وفاة الفنان حسن حسني، نشر الفنان المصري الشاب محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الكبير محمود ياسين، صورة تجمعه به، عبر حسابه على إنستغرام وكان يبدو في حالة مستقرة.

ويعد ذلك هو آخر ظهور للفنان الكبير، قبل رحيله المفاجئ، منذ قليل، إثر أزمة قلبية.

وكان الفنان الكبير حسن حسني قد شارك فى العديد من الأعمال التلفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

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وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.

وشيعت أسرة الفنان الكبير الراحل حسن حسنى جثمانه فى الحادية عشر صباح اليوم السبت من مسشتفى دار الفؤاد إلى مقابر الأسرة مباشرة بطريق مصر الفيوم، وسيتم أداء صلاة الجنازة عليه فى المقابر بحضور الأسرة والأقارب.



