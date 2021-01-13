تراند اليوم : انت مين حلقة ٦ .. برنامج انت مين الحلقة 6 برنامج انت مين إم بي سي HD

في انت مين حلقة ٦ يكمل 7 مشاهير متنكرين الرحلة على خشبة المسرح، فيطلّ كل من الصقر، الطاووس، شيتا، شهرزاد، الذئب، نفرتيتي، وكوبرا لأداء استعراضاتهم إثر فيديوهات تعريفية عنهم تشكل ملفات أدلة جديدة، ويستمر المشاهير بالكشف عن هوياتهم ويتواصل استبعادهم الواحد تلو الآخر حتى يتوّج واحد منهم في الحلقة الختامية.

وطرحت قناة إم بي سي في البرمومو المقتضب تساؤلا حول "الحلقة السادسة من برنامج انت مين"، حول الشخصية التي ستغادر الليلة من الغزاة، بعد أن تنجح لجنة التحقيق من كشف شخصيتها الحقيقية.

وتابعت: هل سينجح المحققون من اكتشاف هوية المشاهير المختبئين وراء الأقنعة، ترقبوا الحلقة الليلة عند التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، مؤكدة أن هناك مفاجآت جديدة لأبرز النجوم المشاركين.

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