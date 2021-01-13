تراند اليوم : انت مين الحلقه 6 .. برنامج انت مين الحلقة السادسة HD

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وطرحت قناة إم بي سي في البرمومو المقتضب تساؤلا حول "الحلقة الخامسة من برنامج انت مين"، حول الشخصية التي ستغادر الليلة من الغزاة، بعد أن تنجح لجنة التحقيق من كشف شخصيتها الحقيقية.

وتابعت: هل سينجح المحققون من اكتشاف هوية المشاهير المختبئين وراء الأقنعة، ترقبوا الحلقة الليلة عند التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، مؤكدة أن هناك مفاجآت جديدة لأبرز النجوم المشاركين.

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